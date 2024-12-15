Сейчас выстрелит птичка: как Angry Birds превратилась в бизнес-империю

11 декабря в 2009 г. злые птицы вышли в App Store. Для монетизации была использована модель платного контента: пользователь покупает игру за $0,99 и получает ее без рекламы. Сначала Angry Birds стала самой популярной в App Store в родной Финляндии. Как шутил Иисало, местный рынок настолько мал, что для этого достаточно порекомендовать игру своим друзьям. Следующее лидерство было завоевано в Швеции (известная горнолыжница Аня Персон рассказала журналистам, что играла в Angry Birds, чтобы расслабиться перед соревнованиями, после чего скачивания подскочили). Затем игра покорила другие Данию, Грецию и Чехию. Правда, даже после этого с учетом комиссии App Store Rovio едва отбивала затраты на разработку. Нужны были крупные рынки (позже Великобритания и США будут приносить около 90% выручки).