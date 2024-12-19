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ФСТЭК проверит начальников по информбезопасности на профпригодность

Часть таких руководителей могут не иметь профильного образования, предупреждают эксперты
Мария Арялина
Правительство еще два года назад требовало, чтобы руководители по вопросам информбезопасности прошли спецобучение
Правительство еще два года назад требовало, чтобы руководители по вопросам информбезопасности прошли спецобучение / Freepik

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подготовила проект программы переподготовки профильных руководителей по информационной безопасности (ИБ). Переподготовка затронет федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также компании с госучастием, обладающие объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из заявления на сайте регулятора, опубликованного 4 декабря. Программа будет согласована с ФСБ и передана в вузы, говорится в сообщении. Сама она на сайте ведомства не опубликована.

Из сообщения следует, что программа определяет сроки обучения, содержание учебных дисциплин, а также планируемые результаты обучения – полученные компетенции, знания, умения и навыки ответственного лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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