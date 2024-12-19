ФСТЭК проверит начальников по информбезопасности на профпригодность

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подготовила проект программы переподготовки профильных руководителей по информационной безопасности (ИБ). Переподготовка затронет федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также компании с госучастием, обладающие объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из заявления на сайте регулятора, опубликованного 4 декабря. Программа будет согласована с ФСБ и передана в вузы, говорится в сообщении. Сама она на сайте ведомства не опубликована.