ФСТЭК проверит начальников по информбезопасности на профпригодность

ФСТЭК проверит начальников по информбезопасности на профпригодностьЧасть таких руководителей могут не иметь профильного образования, предупреждают эксперты
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подготовила проект программы переподготовки профильных руководителей по информационной безопасности (ИБ). Переподготовка затронет федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также компании с госучастием, обладающие объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из заявления на сайте регулятора, опубликованного 4 декабря. Программа будет согласована с ФСБ и передана в вузы, говорится в сообщении. Сама она на сайте ведомства не опубликована.
Из сообщения следует, что программа определяет сроки обучения, содержание учебных дисциплин, а также планируемые результаты обучения – полученные компетенции, знания, умения и навыки ответственного лица.
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