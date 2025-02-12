Бывший акционер Rambler Group вложил 1,5 млрд рублей в умные домофоны

Доля Era Capital в Rubetek после сделки составила 45%, при этом финансирование сделки смешанное. Часть средств будет предоставлена Rubetek в форме кредита, но его размер стороны не раскрыли. «На данный момент структуру сделки показывать не планируем», – заявил представитель Era Capital. Он уточнил, что у Era Capital 45% акций Rubetek, столько же у основателя и гендиректора АО Антона Мальцева, 10% акций принадлежат фонду «Основа капитал» Александра Бабаева. «Ведомости» направили запрос в «Основа капитал».