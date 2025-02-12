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Бывший акционер Rambler Group вложил 1,5 млрд рублей в умные домофоны

Инвестор выкупил 45% акций компании Rubetek, при этом из ее капитала вышел девелопер ПИК
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Екатерина Волкова

Бывший акционер Rambler Group инвестиционная компания Era Capital Екатерины Лапшиной инвестировала 1,5 млрд руб. в отечественного разработчика и производителя систем умного дома Rubetek (АО «Рубетек холдинг»), выкупив долю девелопера ПИК. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Era Capital и Rubetek. Представитель ПИК, выслушав вопрос корреспондента «Ведомостей», бросил трубку.

Доля Era Capital в Rubetek после сделки составила 45%, при этом финансирование сделки смешанное. Часть средств будет предоставлена Rubetek в форме кредита, но его размер стороны не раскрыли. «На данный момент структуру сделки показывать не планируем», – заявил представитель Era Capital. Он уточнил, что у Era Capital 45% акций Rubetek, столько же у основателя и гендиректора АО Антона Мальцева, 10% акций принадлежат фонду «Основа капитал» Александра Бабаева. «Ведомости» направили запрос в «Основа капитал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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