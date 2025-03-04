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Разработчик российского аналога VMware нарастил выручку в полтора раза в 2024 году

Эксперты считают, что это примерно соответствует среднему росту доходов российских IT-компаний
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

В 2024 г. компания «Базис» – один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России – увеличила выручку в полтора раза по сравнению с 2023 г. до 4,5 млрд руб. Неаудированными операционными и финансовыми показателями с «Ведомостями» поделился представитель компании. Прибыль компания традиционно не раскрывает, уточнил он.

«Базис» (юрлицо – ООО «Облачная платформа») был создан в 2021 г. в результате объединения IT-активов «Ростелекома», Yadro и Rubytech. «Ростелеком» владеет 50,3% долей, «КНС групп» (Yadro) – 29,69%, а Rubytech принадлежит 20%, писали «Ведомости» в апреле 2024 г. Основное направление деятельности – разработка инфраструктурного программного обеспечения (ПО), решений для виртуализации и облачных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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