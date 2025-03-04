Разработчик российского аналога VMware нарастил выручку в полтора раза в 2024 году

Разработчик российского аналога VMware нарастил выручку в полтора раза в 2024 годуЭксперты считают, что это примерно соответствует среднему росту доходов российских IT-компаний
В 2024 г. компания «Базис» – один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России – увеличила выручку в полтора раза по сравнению с 2023 г. до 4,5 млрд руб. Неаудированными операционными и финансовыми показателями с «Ведомостями» поделился представитель компании. Прибыль компания традиционно не раскрывает, уточнил он.
«Базис» (юрлицо – ООО «Облачная платформа») был создан в 2021 г. в результате объединения IT-активов «Ростелекома», Yadro и Rubytech. «Ростелеком» владеет 50,3% долей, «КНС групп» (Yadro) – 29,69%, а Rubytech принадлежит 20%, писали «Ведомости» в апреле 2024 г. Основное направление деятельности – разработка инфраструктурного программного обеспечения (ПО), решений для виртуализации и облачных технологий.
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