Разработчик российского аналога VMware нарастил выручку в полтора раза в 2024 году

В 2024 г. компания «Базис» – один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России – увеличила выручку в полтора раза по сравнению с 2023 г. до 4,5 млрд руб. Неаудированными операционными и финансовыми показателями с «Ведомостями» поделился представитель компании. Прибыль компания традиционно не раскрывает, уточнил он.