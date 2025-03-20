«ИКС холдинг» приобрел 100% производителя телекомоборудования «Микран»Сумма сделки могла составить от 10 млрд до 15 млрд рублей
Разработчик и производитель софта и оборудования «ИКС холдинг» завершил сделку по покупке 100% томского производителя радиоэлектроники и полупроводников НПФ «Микран». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор холдинга Алексей Шелобков. Сумма сделки не раскрывается.
«Большой фокус у нас на развитие телекомпродуктов, где также развиваемся через приобретение активов. На днях мы вошли в финальную стадию сделки по присоединению к нам инженерной компании «Микран» из Томска. Компания обладает уникальными разработками в области радиоэлектроники, релейных систем и контрольно-измерительного оборудования, которые используются телекомоператорами и разработчиками телекоммуникационного оборудования», – отметил Шелобков.
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