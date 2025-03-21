Увеличение рекламной выручки не спасло VK от убытков

Увеличение рекламной выручки не спасло VK от убытковЭтот показатель рос медленнее рынка
VK отчитался за 2024 г., по итогам которого чистый убыток холдинга вырос в 2,7 раза и составил 94,9 млрд руб. Выручка холдинга год к году увеличилась на 23% и составила 147,6 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA в 2024 г. был отрицательным (–4,9 млрд руб.) против положительного в 200 млн руб. в предыдущем году.
В качестве основного источника роста выручки в отчетности указаны доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 20% по сравнению с 2023 г. до 96,1 млрд руб. Но показатель темпов роста показателя ниже, чем в среднем по российскому рынку: по данным Adindex, российский рынок рекламы год к году вырос на 24,3% и составил 679 млрд руб. Согласно данным рейтинга, VK опустился на 2 пункта и в 2024 г. занял 12-е место.
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