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Увеличение рекламной выручки не спасло VK от убытков

Этот показатель рос медленнее рынка
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

VK отчитался за 2024 г., по итогам которого чистый убыток холдинга вырос в 2,7 раза и составил 94,9 млрд руб. Выручка холдинга год к году увеличилась на 23% и составила 147,6 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA в 2024 г. был отрицательным (–4,9 млрд руб.) против положительного в 200 млн руб. в предыдущем году.

В качестве основного источника роста выручки в отчетности указаны доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 20% по сравнению с 2023 г. до 96,1 млрд руб. Но показатель темпов роста показателя ниже, чем в среднем по российскому рынку: по данным Adindex, российский рынок рекламы год к году вырос на 24,3% и составил 679 млрд руб. Согласно данным рейтинга, VK опустился на 2 пункта и в 2024 г. занял 12-е место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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