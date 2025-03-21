Увеличение рекламной выручки не спасло VK от убытков

В качестве основного источника роста выручки в отчетности указаны доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 20% по сравнению с 2023 г. до 96,1 млрд руб. Но показатель темпов роста показателя ниже, чем в среднем по российскому рынку: по данным Adindex, российский рынок рекламы год к году вырос на 24,3% и составил 679 млрд руб. Согласно данным рейтинга, VK опустился на 2 пункта и в 2024 г. занял 12-е место.