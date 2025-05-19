Потребность в специалистах по инженерному софту за два года выросла на треть

Потребность в специалистах по инженерному софту за два года выросла на третьЭксперты подчеркивают, что достигнуть национальных целей без решения проблемы кадрового дефицита невозможно
За I квартал 2025 г. российские компании разместили около 40 400 вакансий для специалистов по разработке промышленного софта и работе с системами BIM, ERP, PLM и CAD. Такое же количество вакансий компании разместили и в 2024 г., а в I квартале 2023 г. спрос на специалистов сохранялся на отметке в 31 000 вакансий. Такими данными с «Ведомостями» поделился сервис hh.ru.
Системы BIM (или TIM) используются для разработки 3D-моделей и работе с ними, ERP – для управления финансами и логистикой, PLM – для контроля над данными об изделиях, а CAD – для чертежей. Чаще всего данный софт используется в сферах промышленности и продвинутой инженерии, в том числе в строительной, микроэлектронной и оборонной отраслях.
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