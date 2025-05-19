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Потребность в специалистах по инженерному софту за два года выросла на треть

Эксперты подчеркивают, что достигнуть национальных целей без решения проблемы кадрового дефицита невозможно
Ника Сизова
Freepik
Freepik

За I квартал 2025 г. российские компании разместили около 40 400 вакансий для специалистов по разработке промышленного софта и работе с системами BIM, ERP, PLM и CAD. Такое же количество вакансий компании разместили и в 2024 г., а в I квартале 2023 г. спрос на специалистов сохранялся на отметке в 31 000 вакансий. Такими данными с «Ведомостями» поделился сервис hh.ru.

Системы BIM (или TIM) используются для разработки 3D-моделей и работе с ними, ERP – для управления финансами и логистикой, PLM – для контроля над данными об изделиях, а CAD – для чертежей. Чаще всего данный софт используется в сферах промышленности и продвинутой инженерии, в том числе в строительной, микроэлектронной и оборонной отраслях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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