Минтранс и Росавиация готовы рассмотреть общероссийский эксперимент по дронам

Минтранс и Росавиация поддержали введение единого экспериментально-правового режима (ЭПР) для беспилотных авиационных систем (БАС) по всей стране. Об этом представители ведомств заявили 20 мая в ходе круглого стола «Меры в области развития программ экспериментальных правовых режимов в сфере цифровизации по эксплуатации беспилотных систем» в Совете Федерации. Сейчас ЭПРы по дронам действуют лишь в 10 отдельных регионах.