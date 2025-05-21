Минтранс и Росавиация готовы рассмотреть общероссийский эксперимент по дронам

Минтранс и Росавиация готовы рассмотреть общероссийский эксперимент по дронамВедомства пока не получают данные о том, что именно необходимо изменить в регулировании для достижения целей ЭПРов
Минтранс и Росавиация поддержали введение единого экспериментально-правового режима (ЭПР) для беспилотных авиационных систем (БАС) по всей стране. Об этом представители ведомств заявили 20 мая в ходе круглого стола «Меры в области развития программ экспериментальных правовых режимов в сфере цифровизации по эксплуатации беспилотных систем» в Совете Федерации. Сейчас ЭПРы по дронам действуют лишь в 10 отдельных регионах.
ЭПР создает исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний. Создать единый ЭПР по гражданским дронам в феврале предложила крупнейшая отраслевая ассоциация в сфере беспилотия «Аэронекст», писали «Ведомости». «Мы предлагаем не тиражировать ошибки и не запускать множество неуправляемых процессов, а создать единый свод временных правил – федеральный ЭПР», – говорил тогда генеральный директор «Аэронекст» Глеб Бабинцев.