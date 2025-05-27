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Треть вузов начала получать средства от курирующих IТ-компаний

Крупные участники рынка должны отчислять 5% выручки в учебные заведения на подготовку кадров для отрасли
Анна Устинова
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Около 30% из 309 вузов России, которые готовят IT-специалистов, уже имеют закрепленные за ними аккредитованные компании отрасли – так называемых якорных партнеров, которые будут отчислять им 5% выручки и нефинансово помогать в подготовке кадров. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития Сергей Кучушев на круглом столе по инженерному образованию, организованном фракцией «Новые люди» в Госдуме 23 мая. Конкретные IT-компании и вузы он не назвал.

Еще в августе 2024 г. министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал обязательные отчисления IT-компаниями 5% выручки на поддержку профильных вузов, писали «Ведомости». Это станет условием для продления аккредитации при Минцифры и сохранения полагающихся льгот для тех российских IT-компаний, ежегодная выручка которых составляет более 1 млрд руб., а среднесписочная численность персонала превышает 100 человек, напомнил сейчас Кучушев. Помимо финансовой поддержки IT-компании должны участвовать в разработке образовательной программы совместно с учебным заведением, привлечь своих специалистов в вузы в качестве преподавателей и организовать стажировки студентов в IT-компаниях, указал замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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