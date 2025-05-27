Треть вузов начала получать средства от курирующих IТ-компаний

Еще в августе 2024 г. министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал обязательные отчисления IT-компаниями 5% выручки на поддержку профильных вузов, писали «Ведомости». Это станет условием для продления аккредитации при Минцифры и сохранения полагающихся льгот для тех российских IT-компаний, ежегодная выручка которых составляет более 1 млрд руб., а среднесписочная численность персонала превышает 100 человек, напомнил сейчас Кучушев. Помимо финансовой поддержки IT-компании должны участвовать в разработке образовательной программы совместно с учебным заведением, привлечь своих специалистов в вузы в качестве преподавателей и организовать стажировки студентов в IT-компаниях, указал замминистра.