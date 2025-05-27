Треть вузов начала получать средства от курирующих IТ-компаний

Треть вузов начала получать средства от курирующих IТ-компанийКрупные участники рынка должны отчислять 5% выручки в учебные заведения на подготовку кадров для отрасли
Около 30% из 309 вузов России, которые готовят IT-специалистов, уже имеют закрепленные за ними аккредитованные компании отрасли – так называемых якорных партнеров, которые будут отчислять им 5% выручки и нефинансово помогать в подготовке кадров. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития Сергей Кучушев на круглом столе по инженерному образованию, организованном фракцией «Новые люди» в Госдуме 23 мая. Конкретные IT-компании и вузы он не назвал.
Еще в августе 2024 г. министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал обязательные отчисления IT-компаниями 5% выручки на поддержку профильных вузов, писали «Ведомости». Это станет условием для продления аккредитации при Минцифры и сохранения полагающихся льгот для тех российских IT-компаний, ежегодная выручка которых составляет более 1 млрд руб., а среднесписочная численность персонала превышает 100 человек, напомнил сейчас Кучушев. Помимо финансовой поддержки IT-компании должны участвовать в разработке образовательной программы совместно с учебным заведением, привлечь своих специалистов в вузы в качестве преподавателей и организовать стажировки студентов в IT-компаниях, указал замминистра.