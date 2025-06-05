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Российский разработчик технологий для телекома нашел заказчика в Афганистане

По мнению экспертов, опыт работы в стране даст компании возможность выйти и на рынки других стран глобального Юга
Анна Устинова
Глеб Мишутин
Заказчика и сумму контракта Фрейнкман не раскрыл
Заказчика и сумму контракта Фрейнкман не раскрыл / Илья Питалев / РИА Новости

Российский разработчик ядра сети для базовых станций связи НТЦ «Протей» впервые поставил свои решения за границу – в Афганистан. Об этом на демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 4 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) сообщил вице-президент по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман.

На ядро сети приходится 10% от общего объема инвестиций в мобильную инфраструктуру, указал в ходе своего выступления Фрейнкман. Ядро сети, по сути, является центром, или мозгом, базовой станции, через который проходит большая часть трафика между клиентами, серверами и проч. Это главная магистраль, по которой перемещается основная часть трафика, объясняет директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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