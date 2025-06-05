Российский разработчик технологий для телекома нашел заказчика в Афганистане

Российский разработчик технологий для телекома нашел заказчика в АфганистанеПо мнению экспертов, опыт работы в стране даст компании возможность выйти и на рынки других стран глобального Юга
Российский разработчик ядра сети для базовых станций связи НТЦ «Протей» впервые поставил свои решения за границу – в Афганистан. Об этом на демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 4 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) сообщил вице-президент по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман.
На ядро сети приходится 10% от общего объема инвестиций в мобильную инфраструктуру, указал в ходе своего выступления Фрейнкман. Ядро сети, по сути, является центром, или мозгом, базовой станции, через который проходит большая часть трафика между клиентами, серверами и проч. Это главная магистраль, по которой перемещается основная часть трафика, объясняет директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.