Российский разработчик технологий для телекома нашел заказчика в Афганистане

На ядро сети приходится 10% от общего объема инвестиций в мобильную инфраструктуру, указал в ходе своего выступления Фрейнкман. Ядро сети, по сути, является центром, или мозгом, базовой станции, через который проходит большая часть трафика между клиентами, серверами и проч. Это главная магистраль, по которой перемещается основная часть трафика, объясняет директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.