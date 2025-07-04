Мишустин поручил разработчикам объединиться в консорциум для замены SAP

Правительство поручило Минцифры сформулировать предложения по составу участников и регламенту работы консорциума для разработки отечественного ERP-решения (программное обеспечение для управления ресурсами предприятия). Работу нужно завершить в IV квартале 2025 г. Это следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), опубликованного 3 июля на сайте кабмина.