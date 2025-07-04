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Мишустин поручил разработчикам объединиться в консорциум для замены SAP

На разработку отечественного ERP-продукта может понадобиться до $1 млрд в течение 10 лет
Анна Устинова
FELIX ZAHN / Photothek / dpa Picture-Alliance via AFP
FELIX ZAHN / Photothek / dpa Picture-Alliance via AFP

Правительство поручило Минцифры сформулировать предложения по составу участников и регламенту работы консорциума для разработки отечественного ERP-решения (программное обеспечение для управления ресурсами предприятия). Работу нужно завершить в IV квартале 2025 г. Это следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), опубликованного 3 июля на сайте кабмина.

Консорциум должен аккумулировать на своей площадке ключевые стоп-факторы, препятствующие переходу компаний на российские ERP, выработать оптимальный путь их преодоления и сказать, чем государство может помочь в решении этой межотраслевой задачи, указал представитель Минцифры.

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