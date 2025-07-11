Минпромторг потребует локализовать в России ключевые компоненты для банкоматов

Гознак и российский производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два года планируют создать отечественный модуль рециркуляции, рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук в июне 2025 г. Модуль рециркуляции находится в нижней части банкомата и отвечает за работу с банкнотами. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которой требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», – объяснял Трачук. Верхняя часть – это компьютер и система связи, которые обеспечивают работу с банковской картой, большая часть которой уже замещена, пояснял он. Пока что полного отечественного аналога такого модуля нет, признавал топ-менеджер. «Ведомости» направили запрос в Гознак.