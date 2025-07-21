«Дочка» «Элемента» приобрела мажоритарную долю в разработчике роботов

«Дочка» «Элемента» приобрела мажоритарную долю в разработчике роботовЭто первая сделка по приобретению актива в новом бизнес-направлении по развитию робототехники внутри холдинга
АО «Корпорация роботов» (входит в ГК «Элемент») приобрела 51% разработчика робототехнических систем и компонентов для робототехники и станкостроения АО «НПО «Андроидная техника». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Элемента». Компания станет первым крупным активом в составе нового бизнес-направления по развитию робототехники в периметре ГК «Элемент». Сумму сделки стороны не раскрывают.
Еще 49% останутся у менеджмента компании, сообщил представитель «Элемента», не раскрывая имен. Евгений Дудоров, занимавший должность исполнительного директора НПО «Андроидная техника», войдет в руководство Корпорации роботов в качестве исполнительного директора, ответственного за научно-технологическое и производственное развитие нового направления, добавил представитель «Элемента».