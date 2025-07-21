«Дочка» «Элемента» приобрела мажоритарную долю в разработчике роботов

АО «Корпорация роботов» (входит в ГК «Элемент») приобрела 51% разработчика робототехнических систем и компонентов для робототехники и станкостроения АО «НПО «Андроидная техника». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Элемента». Компания станет первым крупным активом в составе нового бизнес-направления по развитию робототехники в периметре ГК «Элемент». Сумму сделки стороны не раскрывают.