Какой ущерб Сбербанку могли принести атаки беспилотников на дата-центр

14 октября «Сбер» подвергся атаке украинских беспилотников на собственный центр обработки данных (ЦОД) в Балакове Саратовской области. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил атаку. Все системы банка работают в штатном режиме, никто из сотрудников не пострадал, рассказал он. О повреждениях оборудования или инфраструктуры ЦОДа, а также возможном размере ущерба «Сбер» не сообщал.