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Главная / Технологии /

Какой ущерб Сбербанку могли принести атаки беспилотников на дата-центр

После событий президент собрал в Кремле экстренное совещание по вопросам повышения информационной безопасности
Дарья Соловьева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

14 октября «Сбер» подвергся атаке украинских беспилотников на собственный центр обработки данных (ЦОД) в Балакове Саратовской области. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил атаку. Все системы банка работают в штатном режиме, никто из сотрудников не пострадал, рассказал он. О повреждениях оборудования или инфраструктуры ЦОДа, а также возможном размере ущерба «Сбер» не сообщал.

После атак российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Ozon, Mail.ru, «В контакте», GigaChat, «Самоката», «Точка банка», «Циана» и других сервисов, следует из данных портала Detector404.

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