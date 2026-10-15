Какой ущерб Сбербанку могли принести атаки беспилотников на дата-центр

Какой ущерб Сбербанку могли принести атаки беспилотников на дата-центрПосле событий президент собрал в Кремле экстренное совещание по вопросам повышения информационной безопасности
14 октября «Сбер» подвергся атаке украинских беспилотников на собственный центр обработки данных (ЦОД) в Балакове Саратовской области. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил атаку. Все системы банка работают в штатном режиме, никто из сотрудников не пострадал, рассказал он. О повреждениях оборудования или инфраструктуры ЦОДа, а также возможном размере ущерба «Сбер» не сообщал.
После атак российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Ozon, Mail.ru, «В контакте», GigaChat, «Самоката», «Точка банка», «Циана» и других сервисов, следует из данных портала Detector404.
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