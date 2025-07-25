Легко в бою: что должен знать собственник об информационной безопасности компании

Легко в бою: что должен знать собственник об информационной безопасности компанииКак вести себя компании при атаке с требованием выкупа
В 2024 г. на 44% выросло число атак шифровальщиков. Такие атаки могут быть направлены на предприятия с высоким уровнем автоматизации, чтобы повлиять на непрерывность их деятельности. Целью также может стать получение доступа к коммерческой тайне или иной чувствительной информации. Злоумышленники шифруют инфраструктуру и требуют выкуп за расшифровку – от 100 000 до 5 млн руб. для малого бизнеса и от 5 млн руб. для средних и крупных компаний.
В прошлом месяце такой атаке подвергся российский бренд одежды 12 Storeez – хакеры требовали выкуп в размере 20 млн руб. На днях еще одной жертвой киберпреступников стал холдинг Novabev Group. Хакерская атака парализовала работу более 2000 алкомаркетов «Винлаб». Каждый день простоя обходился сети в 200–300 млн руб. выручки без учета других убытков.