Легко в бою: что должен знать собственник об информационной безопасности компании

В 2024 г. на 44% выросло число атак шифровальщиков. Такие атаки могут быть направлены на предприятия с высоким уровнем автоматизации, чтобы повлиять на непрерывность их деятельности. Целью также может стать получение доступа к коммерческой тайне или иной чувствительной информации. Злоумышленники шифруют инфраструктуру и требуют выкуп за расшифровку – от 100 000 до 5 млн руб. для малого бизнеса и от 5 млн руб. для средних и крупных компаний.