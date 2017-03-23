Александр Потапов уходит с поста главного редактора Life

Главный редактор онлайн-издания Life Александр Потапов покидает занимаемую должность. Он создает собственное агентство контента для соцсетей, передает RNS со ссылкой на источник, близкий к News Media. Данную информацию также подтвердил сам Потапов.

«Александр Потапов уйдет с поста главного редактора с 1 июня, когда запланирован запуск его собственного проекта. До этого момента с 1 апреля он будет совмещать работу по запуску своего проекта и работу главного редактора Life», — пояснил источник.

Соответствующая договоренность достигнута с владельцем News Media Арамом Габреляновым. Исполняющим обязанности главного редактора Life будет Анатолий Сулейманов, первый заместитель Габрелянова.

Потапов собирается создать информационно-аналитическое агентство, которое будет производить контент для соцсетей. «На 90% это будут не тексты. Это создание контента под соцсети: игры, видеоролики, интерактивы, и т. д. Если расследование, то это будет фильм или ролик. То же самое с новостями — минутный формат ролика», — пояснил Потапов.