Uber приостановил испытания самоуправляемых машин после ДТП в Аризоне

Uber приостановил испытания самоуправляемых машин на дорогах общего пользования после аварии в Аризоне. Это сообщает ВВС. В соцсетях появилась фотография участвующего в проекте внедорожника Volvo, он лежит на правом боку рядом с другой помятой легковой машиной. Представитель Uber подтвердила подлинность фотографии, факт столкновения и сообщила, что испытания «автопилотов» прекращаются, в том числе в Питсбурге, до выяснения причин этого ДТП.

В полиции города Темпе, где произошла авария, заявили, что второй участник ДТП не уступил машине Uber на левом повороте. За рулем Volvo был человек, но неясно, контролировал ли он машину в момент ДТП.

Пока испытания самоуправляемых автомобилей Uber проводятся с непременным присутствием за рулем человека, способного перехватить управление на себя.