Щеголев: Роль правительств в управлении интернетом не может быть просто совещательной

Россия настаивает на пересмотре глобальной системы управления интернетом, рассказал в интервью РБК помощник президента Игорь Щеголев. После перехода прав администратора от находящейся под управлением Минторга США ICANN к ее «дочке» - некоммерческой корпорации по обеспечению общественных интересов Public Technical Identifiers (PTI) Москва требует более четкого определения роли правительств в управлении интернетом. Она «не может быть просто совещательной», — уверен Щеголев.

Россия, по словам помощника президента, считает, что судьбу интернета не должна решать «некая автономная организация, которая зарегистрирована в Калифорнии и живет по законам Соединенных Штатов Америки». Решения в этой структуре принимают директора, которые являются представителями США, Канады, Новой Зеландии и Австралии. «До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву. И американские чиновники могут сказать: «Мы здесь ни при чем. Идите в суд в Калифорнии и судитесь с этими ребятами»».

Правила поведения в интернете мог бы регламентировать «некий международный документ, юридически обязывающий», дающий гарантии от злоупотреблений и налагающий санкции на правонарушителей, полагает Щеголев. Пока же нет глобальных правил, правительства будут пытаться заполнить законодательный вакуум на национальном уровне. «Страны будут вынуждены искать технические и юридические решения, которые их в этой ситуации защищают. Одно из таких решений — это законопроект о российском сегменте сети «Интернет»», - признал помощник президента.

Документ стал следствием выводов, сделанных в 2014 г., по итогам «цифровых учений», проведенных силовыми ведомствами. Они выяснили, что российский сегмент интернета является уязвимым. Тогда профильным ведомствам было поручено предложить меры по защите от внешних угроз.

Этот документ, по словам Щеголева, дополняет законопроект ФСБ, предполагающий уголовную ответственность за кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры. Он подчеркнул, что у правительства «нет задачи сделать так, чтобы интернет был автономен, чтобы мы были отключены от внешнего мира». Речь идет о защите от «целенаправленного внешнего воздействия, которое не будет бесконечным, а будет длиться какое-то время». В это время «наш интернет должен сохранять работоспособность».