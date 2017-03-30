Выход «Форсажа 8» в России не будет отложен – Минкультуры

«Форсаж 8» выйдет в российском прокате 13 апреля, сообщили в Минкультуры России. Ранее сообщалось, что выход фильма может быть отложен на 20 апреля из-за проката российской картины «Время первых».

«Вчера в Министерстве культуры России состоялось совещание с участием представителей крупнейших киносетей, на котором было принято принципиальное решение оставить дату 13 апреля в качестве официального релиза фильма "Форсаж 8". При этом фильм режиссера Дмитрия Киселева "Время первых" получит определенные преференции в отечественном прокате, ему будет отдано максимальное количество сеансов», — заявили в ведомстве.

Сейчас кинотеатры, «Базелевс» и Universal торгуются вокруг цифры 35–40% от всех сеансов под «Время первых», говорят собеседники «Ведомостей».