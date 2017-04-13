В России разблокировали Pornhub на время судебных разбирательств

Роскомнадзор на время судебных разбирательств разблокировал интернет-ресурс Pornhub, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Доступ был восстановлен во исполнение решения суда», — заявили в Роскомнадзоре, отметив, что сайт разблокировали 7 апреля.

Pornhub был внесен в список запрещенных сайтов в 2016 г. по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Позднее постановление было оспорено, судебное разбирательство продолжается.