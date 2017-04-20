На МКС полетел «Союз» с сокращенным экипажем

С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-04» с сокращенным экипажем, сообщает «Интерфакс». Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» состоялся с площадки номер один («Гагаринский старт») в 10.13 мск 20 апреля. Позднее агентству ТАСС в «Роскосмосе» сообщили, что корабль благополучно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

В «Союзе» находятся россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер. Вместо третьего космонавта на МКС отправится 70 кг продовольствия.

Стыковка корабля с МКС будет проходить по шестичасовой программе. Планируемая продолжительность экспедиции составляет 136 суток, отмечает «Интерфакс».

Предыдущие три полета кораблей серии «Союз МС» проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

Первоначально на МКС должны были отправиться два россиянина, однако «Роскосмос» с весны 2017 г. решил сократить численность российского экипажа станции с трех до двух человек до пристыковки к станции многофункционального лабораторного модуля «Наука». Такая практика продлится минимум до осени 2018 г. В то же время количество зарубежных астронавтов вырастет с трех до четырех человек. Третье место в «Союзе МС-04» предлагалось занять зарубежным астронавтам, но в короткий срок найти подготовленного астронавта не удалось, объясняет ТАСС.

На МКС сейчас находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.