«Союз МС-04» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04» пристыковался к Международной космической станции, сообщает «Интерфакс». На борту находятся россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер, а также 70 кг продовольствия.

Стыковка корабля с исследовательским модулем «Рассвет» МКС производилась по шестичасовой программе в автоматическом режиме. Люки между кораблем и МКС откроются приблизительно через 2,5-3 ч. после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления.

Корабль стартовал сегодня с космодрома «Байконур». Предыдущие три полета кораблей серии «Союз МС» проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.