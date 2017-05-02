Mail.Ru предложила выдвинуть в совет директоров трех представителей «Мегафона»

Совет директоров Mail.Ru утвердил список кандидатов для избрания на годовом собрании акционеров, которое запланировано на 2 июня 2017 г. В число кандидатов попали три представителя «Мегафона», говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

В список кандидатов были включены президент оператора Сергей Солдатенков, операционный директор Анна Серебряникова и коммерческий директор Влад Вольфсон.

Также кандидатами в совет директоров стали гендиректор USM Advisors LLC Владимир Стрешинский, сооснователь Mail.ru Дмитрий Гришин, исполнительный директор MIH group Чарльз Сирл, а также два топ-менеджера южноафриканского медиахолдинга Naspers - директор по инвестициям и исполнительный директор Марк Ремон Сорор и финансовый директор Василиос Сгурдос.