Цукерберг представил план по борьбе с нежелательным контентом в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал «душераздирающим» то, что в социальной сети были опубликованы трансляции убийств и самоубийств. Он предлагает более активно бороться с нежелательным контентом с целью «построить безопасное сообщество». Об этом он написал в посте в Facebook, опубликованном в среду, 3 мая.

В своем послании Цукерберг поделился планом, в соответствии с которым социальная сеть собирается бороться с нарушающим правила пользования ею контентом. В частности, он предлагает в течение года увеличить штат сотрудников Facebook на 3000 человек, которые будут оперативно просматривать отчеты и жалобы пользователей сети на различные публикации.

В настоящее время над этой задачей в Facebook уже трудятся 4500 человек по всему миру. Как отметил Цукерберг, увеличение числа сотрудников позволит «улучшить работу над удалением контента, который мы запрещаем, по типу разжигания ненависти и эксплуатации детей».

Кроме принятия в штат социальной сети новых сотрудников основатель социальной сети также предложил «использовать более эффективные инструменты для обеспечения безопасности сообщества». Так, по его словам, Facebook намерена облегчить механизм подачи жалоб на публикации с нежелательным контентом. Это, пояснил Цукерберг, позволит работникам соцсети быстрее на них реагировать и в случае возникновения необходимости обращаться в полицию.

«Это важно», - добавил он. «На минувшей неделе сотрудники Facebook получили отчет о том, что один из пользователей собирается устроить онлайн-трансляцию самоубийства. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, благодаря чему инцидент удалось предотвратить», - рассказал Цукерберг, подчеркнув, что «ранее нам так не везло».