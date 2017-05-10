Квартальная выручка News Corp. Мердока выросла лучше прогнозов

Корпорация News Corp. Руперта Мердока показала квартальную выручку лучше ожиданий за счет роста продаж рекламы и показателей бизнеса в сфере недвижимости, выручка которого подскочила почти на 13% до $219 млн, сообщает Reuters. На прибыль корпорации по-прежнему оказывает давление спад продаж печатной рекламы, но негативное влияние компенсируется продолжающимися усилиями по сокращению расходов и увеличением инвестиций в цифровой бизнес, отмечает агентство. После публикации отчета во вторник вечером котировки News Corp. выросли на 2,2%.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, снизился до $5 млн, или 1 цента на акцию, с $149 млн, или 26 центов на акцию, годом ранее. Квартальная выручка составила $1,98 млрд, что на 4,6% выше прошлогоднего показателя.

Квартальная выручка информационно-новостного подразделения корпорации, на которую приходится более 60% общей выручки, выросла до $1,26 млрд, в том числе за счет усиления позиции цифровых платформ. На долю онлайн-подписчиков Wall Street Journal теперь приходится 53% от общего количества подписчиков газеты, год назад их доля составляла 44%.

Выручка от продаж рекламы News Corp. выросла на 5,2% до $705 млн несмотря на слабость позиций на рынке печатной рекламы.

Выручка от издательского бизнеса (корпорации принадлежит издательство HarperCollins) выросла на 4,5% до $374 млн.