Гендиректором радиостанции «Серебряный дождь» стал Александр Дубровин

Гендиректором радиостанции «Серебряный дождь» стал Александр Дубровин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе станции Елену Федулову. Она не стала называть причины смены руководителя, а также комментировать дальнейшую судьбу бывшего гендиректора Павла Богословского, проработавшего в должности семь месяцев.

По ее словам, Дубровин работает на радиостанции «практически с основания компании». До назначения он занимал должность заместителя гендиректора.

22 сентября 2016 г. стало известно, что основатель радиостанции Дмитрий Савицкий, руководивший «Серебряным дождем» более 20 лет, покинул пост гендиректора. Тогда его заменил промодиректор станции Богословский.