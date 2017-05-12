Власти Италии оштрафовали WhatsApp на 3 млн евро

Антимонопольное ведомство Италии наложило на компанию - владельца популярного мессенджера WhatsApp штраф в размере 3 млн евро. Об этом сообщило агентство ANSA, приводя заключение организации по завершении двух инспекторских проверок.

Как указывается, причиной для штрафных санкций послужило то, что WhatsApp навязывал условия подключения и пользования системой бесплатных сообщений и обмена аудио- и видеоконтентом при разрешении передачи данных, в частности компанией Facebook .