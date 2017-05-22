Платежный сервис Android Pay заработает в России 23 мая

Сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay заработает в России 23 мая, подтвердил журналистам директор Google по маркетингу в России Дмитрий Кузнецов.

«Начиная с 23 мая 2017 г. пользователи Android в России смогут не только искать и получать в нужный момент информацию с помощью приложения Google, прокладывать оптимальные маршруты в Google-картах и пользоваться всем многообразием приложений в Google Play, но также быстро и безопасно совершать покупки офлайн и онлайн с помощью Android Pay», - отметил он (цитата по «Прайму»).

При этом сервис позволит оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше. «Скачайте приложение из Google Play и добавьте данные карт, а когда окажетесь у кассы, разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу оплаты NFC. Если ваша покупка стоит менее 1000 руб., то будет достаточно "разбудить" экран телефона», - уточнил Кузнецов.

Платежной системой смогут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт», а также платежной системы «Яндекс.Деньги».

Партнерами Google в России по запуску системы стали 13 банков, сообщает «Интерфакс». Кроме того, ее поддерживают также ряд крупных розничных сетей (в их числе «М.Видео», «Лента», Burger King, KFC, McDonald's и пр.) и крупные онлайн-магазины и сервисы (DeliveryClub, «Яндекс.Такси», Ozon).

Android Pay представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 г. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 г. на конференции Google I/O, напоминает ТАСС. В настоящее время Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

Ранее в России заработали сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay. Они были запущены 4 октября и 29 сентября 2016 г. соответственно.