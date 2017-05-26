Цукерберг получил почетную ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после отчисления

Сооснователь Facebook Марк Цукерберг получил почетную ученую степень в Гарвардском университете (штат Массачусетс) спустя 12 лет после отчисления. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте вуза.

В документе отмечается, что предприниматель был включен в рейтинги самых влиятельных людей мира по версии журналов Time и Forbes, а также потратил миллиарды долларов на благотворительность. Глава Facebook стал почетным доктором юридических наук.