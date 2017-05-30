Российских военнослужащих могут обязать отчитываться о публикациях в интернете

Минобороны России подготовило законопроект, согласно которому российские военнослужащие и иностранцы-контрактники будут обязаны отчитываться о публикациях в интернете.

«Распространение на военнослужащих или граждан (иностранных граждан), поступающих на военную службу по контракту, обязанности, аналогичной той, что определена для государственных гражданских служащих, а именно представлять в федеральный орган исполнительной власти или федеральный государственный орган, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, сведения о размещении в информационно-телекоммуникационной сети интернет своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными», - говорится в кратком описании проекта документа.

Кругом заинтересованных лиц определены органы военного управления, соединения, воинские части, организации Вооруженных сил России, органы и подразделения военной полиции ВС, военные комиссариаты.