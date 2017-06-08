В «Microsoft Россия» не комментируют «слухи» об уходе руководителя компании

Руководитель Microsoft в России Павел Бетсис не собирается продлевать контракт, истекающий в июле, и в августе уйдет из компании, сообщили «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в Microsoft, а также ТАСС - со ссылкой на источник, информированный о планах Бетсиса. Все три агентства узнали, что Бетсис собирается заняться собственными инвестпроектами. ТАСС уточняет, что речь идет о проектах вне России.

Пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова заявила, что компания слухи не комментирует. Также она напомнила, что компания не раскрывает финансовые показатели в России, все три агентства отметили успехи Microsoft за годы руководства Бетсиса.

О том, кто придет на смену Бетсису, компания объявит через две-три недели, говорит источник ТАСС.

За последние три года бизнес Microsoft в России растет быстрее рынка, сообщает «Интерфакс». По словам другого источника агентства, в 2014-2015 гг. (финансовый год Microsoft завершается в июне) объем бизнеса компании в России (в долларах) показал нулевой рост на фоне общего падения экономики, в 2015-2016 гг. бизнес Microsoft в России вырос на 2-5%, а в нынешнем финансовом году ожидается рост на уровне 10-15%.

По данным источника «Интерфакса», за 2014-2017 гг. бизнес Microsoft в России рос преимущественно за счет двух сегментов - крупного корпоративного бизнеса, среднего и малого бизнеса. Причинами этого роста называются натуральное увеличение потребностей бизнеса в IT-решениях (включая увеличение числа «автоматизированных» сотрудников. - «Интерфакс»), продление долгосрочных контрактов, появление новых IT-решений (в том числе облачных сервисов, средств коммуникации и т. п.). Доля госсектора и сегмента пользовательских решений в структуре выручки Microsoft незначительно снизилась. При этом, по словам источника, доля госсектора в структуре бизнеса компании никогда не была основополагающей и не превышала 15%, а сейчас немного ниже этого значения. Причем снижение доли этого сегмента компания связывает не только с политикой импортозамещения, реализуемой в РФ, но и с появлением законодательных запретов на использование облачных сервисов, размещенных за пределами страны, с требованиями о хранении персональных данных россиян на территории России.

Политику импортозамещения в Microsoft считают нормальной, привычной и положительной, поскольку это означает фокус государства на развитии IT-рынка. Как сказал источник «Интерфакса», в компании считают, что лучше иметь немного меньшую долю на более крупном рынке, чем большую долю на небольшом рынке.