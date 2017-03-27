Банк России заключил контракт на покупку продуктов Microsoft на 3,3 млрд рублей

Банк России закупает софт американской корпорации Microsoft на 3,3 млрд руб. Поставщиком станет IT-холдинг «Ланит» Георгия Генса, следует из материалов, размещенных на электронной торговой площадке. Продукты американской корпорации нужны Банку России на пять лет – до конца ноября 2021 г., следует из документации. Его интересуют 44 822 лицензии на облачный офисный продукт Office 365, около 6000 лицензий на софт для построения диаграмм Visio, около 4500 лицензий на программное обеспечение (ПО) для управления проектами Project.

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