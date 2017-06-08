Акционеры Yahoo одобрили слияние с Verizon

Акционеры Yahoo Inc. Одобрили продажу компании американскому оператору Verizon, сообщает Reuters. Ожидается, что сделка которая оценивается в $4,48 млрд, будет закрыта 13 июня 2017 г.

Изначально, интернет-бизнес Yahoo должен был стоить дороже, однако сумма сделки была снижена из-за скандала с утечкой личных данных 500 млн пользователей.

После того, как сделка будет закрыта, Yahoo будет переименована в Altaba. Среди активов, которые она сохранит, останутся пакет в Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo Japan. Новое название – это сочетание слов alternate (чередовать) и Alibaba, писала ранее газета The Wall Street Journal (WSJ).