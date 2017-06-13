Verizon закрыла сделку по покупке Yahoo

Телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. закрыла сделку по покупке основного бизнеса Yahoo! Inc. за $4,48 млрд. Генеральный директор Yahoo Марисса Майер, а также ряд других топ-менеджеров ушли в отставку.

Yahoo сменит название на Altaba Inc., у нее в собственности останется 15% акций Alibaba Holdings и 36% Yahoo Japan. Компанию возглавит Томас Макайнери.

Кроме того, Verizon объявила о создании подразделения Oath, которое объединит более 50 СМИ, включая HuffPost, Tumblr, Yahoo Sports и Yahoo Finance. Подразделение возглавит бывший гендиректор AOL Тим Армстронг. Акции Verizon дешевеют на 1% в четверг, с начала года капитализация компании снизилась на 12% до $192,5 млрд.