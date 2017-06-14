Издательство Time объявило о массовых сокращениях

Одно из крупнейших американских издательств Time, владеющее такими журналами, как Time, People, Life, Sports Illustrated, объявило о массовых сокращениях. Гендиректор компании Рича Баттисты заявил, что увольнения коснутся около 300 сотрудников.

По словам Баттисты, сокращения проводятся в рамках масштабных преобразований и реорганизации структуры издательского дома. «Это тяжелый, но необходимый шаг», - указал гендиректор.

Как отмечает газета, систематизация, в частности, затронет печатные журналы. Тем не менее Баттиста отметил, что компания по-прежнему привержена своим печатным изданиям.