Google ужесточает борьбу с экстремистскими видео на YouTube

Американская корпорация Google, входящая в холдинг Alphabet, ужесточает борьбу с распространением видеозаписей экстремистского содержания на принадлежащем ей интернет- сервисе YouTube. Об этом говорится в заявлении компании со штаб-квартирой в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Google планирует улучшить инструменты по автоматическому распознаванию и удалению видео, содержащих пропаганду терроризма и прочий экстремистский контент. Также компания намерена увеличить число сотрудников, которые в ручном режиме занимаются поиском и удалением таких записей.

Кроме того, Google расширит свое сотрудничество с общественными организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в интернете.

«Экстремисты и террористы хотят не только подорвать нашу безопасность, но и уничтожить наши ценности и все те вещи, которые делают общество открытым и свободным. Мы им не позволим», – заявили в Google, добавив, что анонсированные изменения положительно повлияют на YouTube.