ФАС дала Microsoft месяц на устранение нарушений антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) дала корпорации Microsoft месяц на устранение нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС установила создание дискриминационных условий, а также признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Жалобу в ФАС подала «Лаборатория Касперского». Компания пожаловалась на то, что Microsoft сократил время обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков с операционной системой Microsoft до шести дней с двух месяцев.

«Лаборатория Касперского» также подала заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии на рассмотрение действий Microsoft.

С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender, сообщила ранее «Лаборатория». Такие действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений, считают в компании.