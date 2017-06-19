«Яндекс.Такси» подтвердил сбой в работе сервиса

Технический сбой возник в работе «Яндекс.Такси», компания обещает устранить его в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.

В частности, пользователи в некоторых регионах, включая Москву, испытывают трудности при попытке вызова такси. При этом компания подчеркнула, что трудности возникают не во всех случаях, а лишь у некоторых пользователей. «Мы активно занимаемся устранением проблемы, в самое ближайшее время она будет полностью решена», – сообщили в «Яндекс.Такси».

Около 12.00 мск в твиттере сервиса появилось сообщение «Немного прилегли :( Уже чиним, надеемся, что скоро всё заработает».