ТАСС: Telia собирается продать 8% «Мегафона» в течение полугода

Шведская компания Telia планирует продать блокирующий пакет (25,17%) в мобильном операторе «Мегафон» несколькими траншами. Первый из них - около 8% - компания хочет реализовать в ближайшие шесть месяцев, передает ТАСС со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах.

«Полностью продать такой пакет будет сложно, поэтому решили в несколько траншей», - отметил источник.

«На первый транш - около 8% - Telia намерена найти покупателя в течение полугода. Потом такой же пакет в течение еще шести месяцев», - пояснил источник.

По их информации, Telia пока не нашла покупателя на первый транш, поэтому продаваться пакет будет в рынок.