Bloomberg: Telia Company может сократить долю в «Мегафоне»

Шведско-финская Telia Company, владеющая 25,71% долей российского оператора «Мегафон», рассматривает возможность ее снижения, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, может быть продана часть доли на общую сумму в $500 млн - около 7,8% акций «Мегафона». Стороны могут закрыть сделку уже на этой неделе. Ожидается, что покупателями выступят институциональные инвесторы.

По информации источника, окончательное решение по сделке еще не принято и компания может сохранить долю в операторе. В Telia и в «Мегафоне» официально не комментируют данную информацию.