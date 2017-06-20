Трамп попросил у технологических гигантов помощи в модернизации администрации США

Президент США Дональд Трамп обсудил с 18 руководителями американских технологических компаний оптимизацию компьютерного оснащения администрации США. Как сообщает Reuters, встреча состоялась 19 июня, в ней участвовали в том числе гендиректор Apple Тим Кук, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и гендиректор Amazon CEO Джефф Безос. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг и главный операционный директор Шерил Сандберг мероприятие не посетили из-за накладок с расписанием, как объяснил Business Insider представитель компании.

Белый дом ищет поддержки частного бизнеса в апгрейде информационной системы администрации и отдельных ведомств. Чиновники хотят обновить систему, сократить затраты и отходы и в результате «драматично» улучшить качество работы во благо населения. Трамп на этой встрече привел расчеты, по которым в результате такого апгрейда за 10 лет возможно сэкономить до $1 трлн.

Советник и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что администрация ждет помощи и креативных предложений частного сектора, которые пошли бы на пользу госслужбе, она намерена избавиться от ненужных правил для правительственных компьютерных систем, объединить многие из 6100 дата-центров и перейти на использование облачных технологий при хранении данных.

По замечанию Тима Кука, американское правительство должно быть самым современным в мире, но пока оно таковым не является. Безос посоветовал администрации использовать новые доступные технологии и искусственный интеллект и переобучить клерков.

Перед встречей с Трампом топ-менеджеры провели 10 встреч в различном составе с вице-президентом Майком Пенсом, министром финансов Стиво Мнучиным и некоторыми другими чиновниками. В Белый дом были приглашены члены Технологического совета при президенте, который был создан в мае ради модернизации государственного управления. Среди участников мероприятия Reuters упоминает председателя совета директоров Alphabet (головная компания Google) Эрика Шмидта, президента венчурного фонда Kleiner Perkins Джона Дэрра, руководителей IBM, Intel, Qualcomm, Oracle и Adobe Systems.