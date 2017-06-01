В случае выхода США из Парижского соглашения Илон Маск перестанет консультировать Трампа

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск выйдет из всех экспертных советов при президенте США, если Дональд Трамп окончательно решит вывести страну из парижского соглашения по климату. Как сообщает CNBС, так он ответил на соответствующий вопрос в Twitter. По словам Маска, у него не будет другого выбора.

Трамп обещал вывести США из Парижского соглашения в ходе предвыборной кампании. На саммите G7 он отказался уступить давлению партнеров по «семерке» и подтвердить, что США останутся участниками соглашения. 31 мая Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Трамп принял окончательное решение о выводе США из соглашения, сам президент в Twitter пообещал объявить свое решение в ближайшие дни.

Маск наряду с другими руководителями американских компаний уговаривал президента поддержать Парижское соглашение, сообщает CNBC. В Twitter он написал, что делал все, чтобы советовать Трампу напрямую, через советников и чиновников Белого дома, сохранить участие в этом соглашении. Ранее Маска критиковали за то, что он согласился войти в экспертные советы при президенте, однако он решил, что будет в них участвовать, чтобы доносить до Трампа точку зрения, которая будет отличаться от мнений других советников.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г., заключено в апреле 2016 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 г. сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 г.