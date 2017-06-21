NY Times: Трэвис Каланик подал в отставку с поста гендиректора Uber под давлением инвесторов

Основатель Uber Трэвис Каланик решил оставить пост гендиректора компании, пишет The New York Times со ссылкой на два информированных источника. Последние месяцы компанию преследуют обвинения в различного рода нарушениях этики и закона, ее покинули несколько топ-менеджеров. За несколько часов до публикации об отставке Каланика журналистам стало известно, что пять основных инвесторов Uber потребовали немедленной отставки гендиректора. Неделю назад Каланик ушел в бессрочный отпуск, объяснив это желанием взять тайм-аут в связи с последними разбирательствами вокруг Uber и недавней смертью матери.

Кто займет пост гендиректора Uber, пока неясно.