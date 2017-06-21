«Яндекс.Такси» фиксирует случаи увеличения суммы поездки из-за сбоев

Сервис «Яндекс.Такси» работает со сбоями. На данный момент фиксируются случаи неправильного определения местоположения водителя, из-за чего происходит увеличение суммы поездки, передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

20 июня во время дождя пользователи «Яндекс.Такси» в Москве жаловались в соцсетях на то, что стоимость их поездки оказалась гораздо выше, чем в другие дни. В компании сообщили, что это происходит из-за технических сбоев. Клиенту в данном случае необходимо обратиться в службу поддержки для возврата денежных средств.

«Таксометр в режиме онлайн отслеживает координаты водителя, и если замечает неправдоподобно резкий скачок (например, с Красной площади во "Внуково"), то сумма поездки пересчитывается автоматически. Очень редко из-за технических неполадок таксометр не успевает отследить этот скачок, и тогда сумма поезди действительно может быть очень большой», — отметили в компании.