«Яндекс.Такси» устранил сбой в работе сервиса

«Яндекс.Такси» полностью восстановил работу после сбоя, который длился несколько часов, сообщил ТАСС директор по маркетингу Даниила Шулейко.

В воскресенье, 18 июня, у «Яндекс.Такси» начались перебои в работе одного из дата-центров. Компания перевела работу в другие дата-центры. Утром в понедельник, 19 июня, из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве сервера оказались перегружены, в итоге ключевые элементы системы не выдержали нагрузки и вышли из строя.

«Сейчас проблема устранена. Всем пользователям, которые во время сбоя не могли вызвать такси, мы пришлем скидку push уведомлением», - сообщил Шулейко.