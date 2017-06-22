Страница google.ru удалена из реестра запрещённых сайтов

Страница google.ru удалена из реестра запрещенных сайтов, следует из универсального сервиса проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора.

Ее неожиданное появление в реестре в четверг на основании решения ФНС более чем годичной давности привело к тому, что ряд операторов заблокировал страницу google.ru.

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», - сообщили «Интерфаксу» в компании.

Сервис проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора сообщал, что страница google.ru была включена в реестр на основании ст.15.1 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по решению ФНС от 14 июня 2016 г. Федеральная налоговая служба отвечает за определение соответствия информации в интернете требованиям законов о госрегулировании деятельности об организации и проведении азартных игр и «О лотереях» (положения этих законов, в частности, запрещают организацию азартных игр в интернете).

Соответственно, ФНС имеет полномочия относить информацию об азартных играх к числу запрещенной.

Роскомнадзор пока не комментирует информацию. Сейчас в реестре информации о google.ru уже нет.