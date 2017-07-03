Назначен новый временный руководитель «Почты России»

Временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина. Это в Twitter объявил министр связи Николай Никифоров. О том, что гендиректору предприятия Дмитрию Страшнову на прошлой неделе Минкомсвязи направило уведомление о расторжении контракта, «Ведомостям» рассказали чиновник профильного ведомства. Информацию подтвердил человек из окружения Страшнова. Приказ о назначении нового руководителя к вечеру воскресенья, по их словам, еще подписан не было. Контракт Страшнова истек 1 июля. О том, что врио руководителя «Почты России» может быть назначена первая замгендиректора предприятия Осина, говорил один из источников «Ведомостей» и находит вероятным человек, близкий к ФГУПу.