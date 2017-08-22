Сайт NASA возобновил работу после сбоя из-за трансляции солнечного затмения

Раздел NASA TV на сайте американского Управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, где шла трансляция солнечного затмения возобновил работу после неполадок из-за наплыва пользователей.

За несколько минут до затмения и начала трансляции на сайте возникли технические проблемы. В итоге онлайн-портал НАСА обрушился, а на ряде других ресурсов управления картинка загружалась очень медленно.

В США 21 августа можно было наблюдать «Великое солнечное затмение».