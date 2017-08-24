ВЦИОМ: у 3% россиян нет мобильных телефонов

Мобильного телефона нет у 3% взрослых россиян, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 17-19 августа 2017 г. среди 1800 человек по телефону. Выборка строилась по полному списку телефонных номеров, задействованных в России, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. 15 лет назад мобильники были только у 5% населения, напоминают социологи.

В другие регионы время от времени звонят 48% владельцев телефонов. Из путешествовавших по России в последние годы респондентов домой звонили 92%, а 25% за поездку совершали больше 20 звонков. Из путешествовавших 47% звонят в другой регион, не учитывая роуминг, 27% заблаговременно меняют тариф или подключают дополнительные услуги, 18% используют интернет-телефонию, 17% стараются обходиться sms.

79% владельцев сотовых телефонов считают несправедливой плату за роуминг.

18 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 снизить тарифы во внутрисетевом роуминге в течение 14 дней. «Мегафон» сначала назвал это требование невыполнимым в заданные сроки и оспорил его в Арбитражном суде Москвы. Другие компании судиться не стали, но попросили отсрочки для выполнения требования. «Мегафон» затем тоже передумал судиться, отозвал иск и попросил у ФАС отсрочку, его иск был зарегистрирован судом 15 августа, а уже 17 августа компания его отозвала. 22 августа ФАС продлила до 15 декабря срок, в течение которого четырем основным операторам мобильной связи в России нужно изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».