РБК: в реестр отечественного софта Минкомсвязи попала программа Hewlett-Packard Enterprise

«Русская версия» программного обеспечения HP ArcSight появилась в российском реестре отечественного ПО, который составляет Минкомсвязи. Как сообщает РБК, об этом Hewlett-Packard Enterprise (HPE) сообщила клиентам и контрагентам в России. Портал ссылается на письмо компании за подписью старшего коммерческого представителя HPE Игоря Бажина. Его подлинность подтвердили два топ-менеджера IT-компаний. HP ArcSight — это платформа для мониторинга и контроля инцидентов в сфере информационной безопасности.

В письме говорится, что «официально появилась «русская» версия HP ArcSight», она внесена в реестр отечественного ПО, ее можно предлагать заказчикам и использовать для взаимодействия с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которая создается ФСБ. РБК напоминает, что с 1 января 2016 г. российские госорганы обязаны закупать софт только из реестра отечественного ПО, а закупать иностранный софт могут, только если в реестре нет аналогичных программ.

Ссылка в письме HPE ведет на сайт реестра Минкомсвязи с информацией о программном комплексе Ankey SIEM, принадлежащем компании «Газинформсервис», сообщает РБК. Там говорится, что «Газинформсервису» принадлежит исключительное право на программный комплекс Ankey SIEM и все входящие в его состав компоненты. РБК напоминает, что ООО «Газинформсервис» на 100% принадлежит основателю и гендиректору компании Валерию Пустарнакову, а основные заказчики компании - предприятия «Газпрома». Упоминаний о том, что Ankey SIEM базируется на HP ArcSight, на сайте российской компании нет. РБК нашел эту информцию в отраслевом издании CRN: в конце 2016 г. там приводятся слова директора по продажам HPE Security Russia Артема Медведева о создании «локализованного ОЕМ-производства продукта Ankey SIEM на базе технологий HPE Arcsight». Опрошенные РБК эксперты не верят, что в «Газинформсервисе» смогли за короткий срок создать полноценную отечественную SIEM-систему.

Представитель Минкомсвязи, представитель HPE и Игорь Бажин не ответили на запросы РБК. Представитель «Газинформсервиса» Анастасия Тунык сообщила, что Ankey SIEM разработан компанией «Газинформсервис» и он полностью соответствует требованиям для включения его в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.